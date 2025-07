Berlin - Als erste CDU-Bundestagsabgeordnete drängt die Brandenburgerin Saskia Ludwig auf einen Corona-Untersuchungsausschuss.



Im Wahlkampf sei das Alleinstellungsmerkmal der AfD das Thema Corona gewesen. "Auch deshalb muss es jetzt einen Corona-Untersuchungsausschuss auf Bundesebene geben, der insbesondere von all jenen Parteien beschlossen werden sollte, die sich der Bedeutung und Brisanz dieses Themas bis jetzt nicht bewusst waren", sagte sie dem "Stern".



Dass dabei auch ihr unter Druck stehender Fraktionschef Jens Spahn in neue Nöte kommen könnte, kümmert Ludwig nicht. "Es geht hier nicht um parteipolitische Spielchen, wie sie aktuell beim Genossen Miersch zu erleben sind. Jeder, der seinerzeit Fehler gemacht hat, sollte sich seiner Verantwortung stellen, insbesondere in der Bundespolitik", sagte sie. "Damals wurden ganze Bevölkerungsgruppen - Stichwort 'Pandemie der Ungeimpften' - ausgeschlossen, die ihr Kreuz auch deshalb bei den Blauen gemacht haben. Hier muss verlorenes Vertrauen in die Mitte zurückgewonnen werden."





