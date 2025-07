© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Schweden: Ericsson, Q2-Zahlen 07:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q2-Zahlen 07:30 Uhr, Finnland: Elisa, Q2-Zahlen 12:30 Uhr, Großbritannien: British Land Company, Hauptversammlung 12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen 12:45 Uhr, USA: JPMorgan Chase, Q2-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen 13:30 Uhr,USA: State Street, Q2-Zahlen 13:30 Uhr, USA: Blackrock, Q2-Zahlen 14:00 Uhr, USA: Citigroup, Q2-Zahlen 19:00 Uhr, Österreich: Telekom Austria, Halbjahreszahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die …