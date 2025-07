Die Lage an den Kapitalmärkten spitzt sich zu! Nachdem Bitcoin bereits am Wochenende von einem Hoch zum nächsten geeilt war, stabilisiert sich auch der Goldpreis. Am frühen Montagmorgen dann der Paukenschlag: US-Präsident Donald Trump könnte der Ukraine nun auch weitreichende Raketen und Angriffs-Waffen liefern. Hintergrund ist die Verzögerungstaktik Russlands in den Verhandlungen. Während Rüstungs-Aktien steigen, wird die Luft für andere Werte dünner. Wir erklären, welche Gold-Investments Anleger ruhiger schlafen lassen und Rendite liefern können, wenn es darauf ankommt!

