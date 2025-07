Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts, untersucht QS die PFAS-Belastung (Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen) in Obst und Gemüse innerhalb der EU. Foto © QS Qualität und Sicherheit GmbH Ein systematischer Vergleich der PFAS-Gehalte in verschiedenen Obst- und Gemüseprodukten aus unterschiedlichen Herkunftsländern soll die aktuelle...

