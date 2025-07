ZÜRICH (dpa-AFX) - DocMorris kann die Entwicklung ihrer App zur Einlösung der E-Rezepte in Deutschland weiter vorantreiben. So hat die staatlich kontrollierte Zulassungsstelle Gematik die Zulassung für die in die App integrierte CardLink-Lösung bis Ende Januar 2027 verlängert. Die Einlösung von E-Rezepten über die DocMorris-App in Kombination mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) bleibe damit weiterhin möglich, teilte die Versandapotheke am Dienstag mit. Zudem sei auch der Übergang zur Nachfolgetechnologie PoPP (Proof of Patient Presence) sichergestellt. Diese Technologie soll deutschlandweit eingeführt werden und die kontaktlose Nutzung der eGK ohne PIN ermöglichen./an/hr/AWP/stk