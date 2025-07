Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben sich am Dienstag von den Verlusten zu Wochenbeginn erholt. Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,26 Prozent auf 5.358,39 Punkte zu. Ausserhalb des Euroraums tendierte der Schweizer Leitindex SMI kaum verändert. Der britische FTSE 100 bewegte sich ebenfalls kaum. «Die Marktteilnehmer warten gespannt auf den Beginn der US-Berichtssaison», so Marktexperte Andreas Lipkow. Zudem stehen die US-Verbraucherpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...