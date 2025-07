Zum Wochenauftakt gelang der Commerzbank-Aktie gestern ein ordentliches Plus. Die Papiere schieben sich damit wieder in Richtung Jahreshoch bei der Marke von 30,00 Euro. Hintergrund sind mehrere positive Analysteneinschätzungen, die vor den Zahlen im nächsten Monat abgegeben wurden.Die Berichtssaison in den USA läuft in dieser Woche langsam an, in Deutschland dauert es naturgemäß noch etwas. Bei den Finanzinstituten macht am 24. Juli die Deutsche Bank den Anfang, die ebenfalls in Frankfurt ansässige ...

