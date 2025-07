US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, dass er enttäuscht, aber nicht mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fertig sei, so die BBC.Dieser Kommentar kam, nachdem Trump Pläne angekündigt hatte, Waffen in die Ukraine zu senden, und vor schweren Zöllen auf Russland gewarnt hatte, falls Putin nicht einem Abkommen zur Beendigung seiner Invasion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...