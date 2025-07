Das Instrument AC5G US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 16.07.2025

The instrument AC5G US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.07.2025 and ex capital adjustment on 16.07.2025



Das Instrument 6M0A AU0000090292 MANUKA RESOURCES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 16.07.2025

The instrument 6M0A AU0000090292 MANUKA RESOURCES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.07.2025 and ex capital adjustment on 16.07.2025



Das Instrument 8L8 US5303071071 LIBERTY BROADBAND A EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.07.2025

The instrument 8L8 US5303071071 LIBERTY BROADBAND A EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.07.2025



Das Instrument C7S AU000000CSS3 CLEAN SEAS SEAFOOD LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.07.2025 und ex Kapitalmassnahme am 16.07.2025

The instrument C7S AU000000CSS3 CLEAN SEAS SEAFOOD LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.07.2025 and ex capital adjustment on 16.07.2025



Das Instrument QEG2 GB00BFPMV798 TERN PLC LS-,0002 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 15.07.2025

The instrument QEG2 GB00BFPMV798 TERN PLC LS-,0002 EQUITY is traded ex capital adjustment on 15.07.2025





© 2025 Xetra Newsboard