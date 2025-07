Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen weiterhin in engen Grenzen. Der Franken hat sich zwar über Nacht sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Euro leicht abgeschwächt, notiert damit aber wieder auf den Niveaus vom Vortag. Der Euro wird aktuell zu 0,9307 Franken gewechselt, vor 24 Stunden waren es 0,9308. Der Dollar steht bei 0,7968 Franken, nach 0,7978 am Vorabend und 0,7974 am Montagmorgen. Auch das Währungspaar EUR/USD ...

