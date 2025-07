Frankfurt am Main - Oracle plant, zwei Milliarden US-Dollar in den nächsten fünf Jahren zu investieren, um der wachsenden Nachfrage nach KI- und Cloud-Infrastruktur in Deutschland gerecht zu werden. Die Investition wird die Präsenz von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) in Deutschland ausbauen und beinhaltet eine erhebliche Erweiterung der KI-Infrastrukturkapazitäten in der Oracle Cloud Region Frankfurt. Dadurch können noch mehr öffentliche und private ...

Den vollständigen Artikel lesen ...