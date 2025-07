NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison im europäischen Medizintechnikbereich derzeit einige attraktive Einstiegschancen, vor allem bei Alcon und ConvaTec. Bei Carl Zeiss bleibt er kurzfristig jedoch vorsichtig. Hier hänge die Kursentwicklung vor allem vom Timing der Erholung des Geschäfts mit Augenkorrekturlasern in China ab, schrieb er./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005313704