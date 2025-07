EUR/GBP gewinnt in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag um 0,8690 an Stärke. Die schwachen BIP-Daten des Vereinigten Königreichs wecken Bedenken über steigende fiskalische Risiken und belasten das Pfund Sterling. Die EU drohte mit Vergeltungszöllen auf US-Waren nach Trumps überraschenden 30%-Zöllen.Das Währungspaar EUR/GBP notiert am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...