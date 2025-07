Hier ist, was Sie am Dienstag, den 15. Juli, wissen müssen:Die Märkte sind in den frühen europäischen Handelsstunden am Dienstag in einer vorsichtig optimistischen Stimmung und wägen die neuesten Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump sowie seine Kritik an Fed-Vorsitzendem Jerome Powell gegen die positiven BIP-Daten Chinas für das zweite Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...