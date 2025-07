EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

thyssenkrupp nucera konkretisiert Prognose für das GJ 2024/25 auf Basis vorläufiger Q3/9M 2024/25 Entwicklung und hebt EBIT-Erwartung für den für den Konzern und das Chlor-Alkali-Segment leicht an



thyssenkrupp nucera konkretisiert Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 auf Basis der vorläufigen Q3/9M 2024/25 Geschäftsentwicklung und hebt EBIT-Erwartung für den Konzern und das Chlor-Alkali-Segment leicht an thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ("thyssenkrupp nucera") nimmt auf Basis der vorläufigen Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2024/25 eine Konkretisierung und teilweise Anhebung der im zusammengefassten Lagebericht 2023/24 veröffentlichten und im Halbjahresfinanzbericht 2024/25 bestätigten Prognose für die bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren Umsatz und EBIT für das Geschäftsjahr 2024/25 vor. Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25 Auf Konzernebene erwartet thyssenkrupp nucera nunmehr einen Umsatz zwischen 850 Mio. EUR und 920 Mio. EUR (2023/24: 862 Mio. EUR) und hebt das EBIT-Intervall auf -7 Mio. EUR bis 7 Mio. EUR (2023/24: -14 Mio. EUR) an. Zuvor war thyssenkrupp nucera von einem Umsatz zwischen 850 Mio. Euro und 950 Mio. Euro und einem EBIT zwischen -30 Mio. Euro und 5 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2024/25 ausgegangen.

Im gH2-Segment wird nun mit einem Umsatz zwischen 450 Mio. Euro und 510 Mio. Euro (2023/24: 524 Mio. Euro) gerechnet, für das EBIT wird ein Betrag zwischen -75 Mio. Euro bis -55 Mio. Euro (2023/24: -76 Mio. Euro) erwartet. thyssenkrupp nucera war zuvor von einem Umsatz zwischen 450 Mio. Euro und 550 Mio. Euro und einer EBIT-Verbesserung auf einen negativen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag ausgegangen.

Im Segment CA wird weiterhin mit einem Umsatz zwischen 380 Mio. Euro und 420 Mio. Euro (2023/24: 338 Mio. Euro) gerechnet. Die EBIT-Erwartung wird angehoben. Das EBIT im CA-Segment soll zwischen 55 Mio. Euro und 75 Mio. Euro (2023/24: 62 Mio. Euro) liegen. Zuvor war thyssenkrupp nucera im CA-Segment von einem positiven EBIT im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich unterhalb des Vorjahreswertes ausgegangen. Vorläufige Geschäftsentwicklung Q3/9M 2024/25 Auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen erwartet thyssenkrupp nucera für das dritte Quartal 2024/25 einen Umsatz von 184 Mio. Euro (Q3 2023/24: 237 Mio. Euro). Damit liegt der Konzernumsatz unter dem Niveau des Vorquartals. Im Segment Grüner Wasserstoff (gH2) wird ein Umsatz von 103 Mio. Euro (Q3 2023/24: 134 Mio. Euro) und im Segment Chlor-Alkali (CA) ein Umsatz von 81 Mio. Euro (Q3 2023/24: 103 Mio. Euro) erwartet.

Ferner erwartet thyssenkrupp nucera für das dritte Quartal 2024/25 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 0 Mio. Euro (Q3 2023/24: 2 Mio. Euro). Das EBIT im Segment gH2 stieg dabei auf -13 Mio. Euro (Q3 2023/24: -23 Mio. Euro). Das EBIT im CA-Segment lag bei 13 Mio. Euro (Q3 2023/24: 25 Mio. Euro). Im Vorjahresquartal profitierte das EBIT im CA-Segment von positiven Einmaleffekten.

In den ersten neun Monaten 2024/25 ergibt sich somit ein Umsatz von 663 Mio. Euro (9M 2023/24: 609 Mio. Euro), wovon 377 Mio. Euro auf das Segment gH2 (9M 2023/24: 350 Mio. Euro) und 286 Mio. Euro auf das CA-Segment (9M 2023/24: 259 Mio. Euro) entfallen. Das EBIT verbesserte sich kumuliert in den ersten neun Monaten 2024/25 auf 4 Mio. Euro (9M 2023/24: -13 Mio. Euro). Das EBIT im Segment gH2 lag bei -39 Mio. Euro (9M 2023/24: -61 Mio. Euro) und im CA-Segment bei 43 Mio. Euro (9M 2023/24: 47 Mio. Euro).

Der Auftragseingang belief sich im dritten Quartal 2024/25 auf 63 Mio. Euro (Q3 2023/24: 271 Mio. Euro). Davon entfielen 13 Mio. Euro auf das gH2-Segment (Q3 2023/24: 220 Mio. Euro) und 50 Mio. Euro auf das CA-Segment (Q3 2023/24: 51 Mio. Euro). Im Vorjahreszeitraum wurden rund 200 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Stegra-Projekt im Auftragseingang erfasst. Insgesamt belief sich der Auftragsbestand auf Konzernebene zum 30.06.2025 auf rund 0,7 Mrd. Euro. Alle veröffentlichten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Die detaillierten Q3/9M 2024/25-Ergebnisse werden am 13. August 2025 um 07:00 Uhr MESZ veröffentlicht.



Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2023/2024 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 53 bis 54, abrufbar unter dem folgenden Link: https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen





