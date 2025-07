GFT Technologies SE hat einen bedeutenden strategischen Schritt verkündet: Das Unternehmen übernimmt 100 Prozent der Anteile an Megawork, einem der führenden SAP-Beratungsunternehmen Brasiliens. Die vollständig aus Eigenmitteln finanzierte Akquisition bringt GFT nicht nur Zugang zum hochprofitablen SAP-Services-Markt, sondern markiert auch den Eintritt in eines der weltweit größten Ökosysteme für Unternehmenssoftware. Einstieg in SAP - Stärkung der Marktstellung in wertschöpfungsintensiven Dienstleistungen Mit dem Zukauf treibt GFT die Umsetzung seiner Fünfjahresstrategie konsequent voran: Ausbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...