Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf rund 50 Stunden live vom vierten Major des Jahres- Drei deutschsprachige Teilnehmer mit Jäger, Schmid und Straka- Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren das Turniergeschehen- "At the Range" - Das Training der Topstars inklusive Interviews bereits am Dienstag und Mittwoch live- "Featured Groups" für Sky Sport Kunden in umfangreichen Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App- Die Golf-Übertragungen bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 15. Juli 2025 - Im Rahmen der Open Championship 2025 richtet sich der Fokus unweigerlich auf Rory McIlroy, der in Portrush sozusagen vor seiner Haustür den Schläger schwingen wird. Nach einer bisher beeindruckenden Saison und seinem zweiten Platz bei der PGA Championship zählt der Nordire zu den absoluten Favoriten.Ebenso Scottie Scheffler, der aktuell die Spitze der Weltrangliste ziert, sowie Titelverteidiger Xander Schauffele und Jon Rahm gelten als Top-Kandidaten auf den Sieg.The Open Championship, das einzige Major, das nicht in den USA, sondern in Europa ausgetragen wird und bei dem bekanntlich neben Profis auch Amateure antreten, findet zwischen dem 17. und 20. Juli im nordirischen Portrush statt.Mit Stephan Jäger und Matti Schmid befinden sich zudem zwei deutsche Spieler im Teilnehmerfeld. Auch der Österreicher Sepp Straka ist am Abschlag.Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf vom letzten Major des Jahres live und exklusiv berichten.Gregor Biernath, Sebastian Heisele, Adrian Grosser und Jonas Friedrich kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im englischsprachigen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.Wer nach den langen Golftagen zu späterer Stunde noch immer nicht genug haben sollte, darf sich jeweils im Anschluss auf die Barracuda Championship in Truckee (Kalifornien) freuen, die Sky Sport Golf ebenfalls live überträgt und von Katharina Niederlöhner kommentiert wird.The Open Championship live bei Sky Sport:Dienstag:10:00 Uhr: The Open - At the Range15:00 Uhr: The Open - At the RangeMittwoch:10:00 Uhr: The Open - At the Range15:00 Uhr: The Open - At the RangeDonnerstag:7:30 Uhr: The Open - 1. Tag auf Sky Sport GolfFeatured Group 1 ab ca. 10:30 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 10:45 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport AppFreitag:7:30 Uhr: The Open - 2. Tag auf Sky Sport GolfFeatured Group 1 ab ca. 10:30 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 10:45 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport AppSamstag:11:00 Uhr: The Open - 3. Tag auf Sky Sport GolfFeatured Group 1 ab ca. 11:15 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 11:45 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport AppSonntag:10:00 Uhr: The Open - 4. Tag auf Sky Sport GolfFeatured Group 1 ab ca. 10:00 Uhr und Featured Group 2 ab ca. 10:30 Uhr für Sky Sport Kunden im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport AppÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6076828