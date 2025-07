HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 610 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Nach der ereignislosen ADA-Konferenz (American Diabetes Association) im Juni bleibt Analyst Kerry Holford für den Diabetes-Spezialisten Novo vorsichtig. Das Interesse gelte derzeit den wöchentlichen Trends für die Verschreibungen des Abnehmmittels Wegovy in den USA, schrieb sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie setzt im Bereich Adipositas weiterhin auf die Papiere von Eli Lilly und Zealand Pharma./rob/ck/ag



ISIN: DK0062498333

