Von Jonathan Decurtins, Head of Wholesale Switzerland and Liechtenstein Aktien-ETFs führen das Feld auch im Juni an - aber nur knapp An den Aktienmärkten stiegen die Kurse auch im Juni, Aktien-ETFs blieben dennoch um fast die Hälfte hinter ihrem Vormonatsergebnis zurück und wiesen mit einem Nettoneuvermögen von 11,5 Mrd. USD das schlechteste Ergebnis des laufenden Jahres aus. Core Equity ETFs standen erneut auf Platz 1, wobei regionale Exposures ...

