Eine Flotte von 14 eActros 600 startete am Montag mit einer symbolischen Sternfahrt in den ersten Praxiseinsatz am Standort Wörth. Durch das Projekt "Electrify Inbound Logistics" will Daimler Truck die Zulieferlogistik der Werke Wörth am Rhein, Gaggenau, Kassel und Mannheim in den kommenden Jahren vollständig elektrifizieren. Dafür nutzen Logistikpartner:innen bei ihrer Werksbelieferung mit Teilen und Komponenten aus Deutschland und Europa den batterieelektrischen Mercedes-Benz eActros 600. Daimler ...

