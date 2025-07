Zürich - Die Fussball-EM der Frauen hat in der Schweiz der Wirtschaft in ihrer ersten Woche spürbare Impulse verliehen. Die Austragungsstädte verzeichneten höhere Auslastungen, und mehr ausländischen Gäste zückten ihre Kreditkarten. Basel etwa geht bei der Hotelauslastung von 5 bis 10 Prozent Zuwachs im Juli aus verglichen zum Rekord-Juli 2024, wie Schweiz Tourismus am Dienstag mitteilte. Auch Luzern rechnet im Juli mit einem Plus von 2 Prozent gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...