Bern - In der Geschäftsleitung der Finanzmarktaufsicht Finma kommt es zu einem gewichtigen Abgang. Der Leiter des Geschäftsbereichs Banken, Thomas Hirschi, verlässt die Aufsichtsbehörde per Ende August 2025. Hirschi werde sich ausserhalb der Finma beruflich neu orientieren, teilte die Behörde am Dienstag mit. Hirschi habe in seiner Zeit als Geschäftsleitungsmitglied «grosse Herausforderungen gemeistert und damit einen massgeblichen Beitrag zur Stabilität ...

