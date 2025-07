Berlin - Nach der Feststellung des Landwirtschaftsministeriums, wonach Ausnahmen vom Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte rechtlich nicht zulässig sind, warnt der Bauernverband vor Pleiten im Obst-, Gemüse-, und Weinbau in Deutschland. "Dies ist ein schwarzer Tag für die heimische Obst-, Gemüse- und Weinerzeugung", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Zahlreiche Sonderkulturbetriebe stehen vor dem Aus."



Rukwied ergänzte: "Diese Entscheidung lässt jedes Bekenntnis zu einer heimischen Landwirtschaft zu einer Farce werden." Unter den aktuellen Bedingungen könnten die deutschen Bauern im europäischen Wettbewerb nicht bestehen. Die Produktion von Obst und Gemüse werde sich noch weiter ins Ausland verlagern. "Unsere heimischen Erzeugnisse bei Obst und Gemüse werden deutlich teurer werden und die Inflation wird massiv angeheizt", so Rukwied.



Laut "Rheinische Post" ist eine von Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) in Auftrag gegebene Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass Ausnahmeregelungen für Saisonarbeitskräfte beim Mindestlohn rechtlich nicht zulässig sind.





