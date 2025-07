Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Warnungen der Wirtschaft vor negativen Auswirkungen der deutsch-polnischen Grenzkontrollen für übertrieben.



"Momentan sehen wir noch keine gravierenden wirtschaftlichen Schäden - und wir sollten sie nicht herbeireden", sagte Woidke dem "Handelsblatt". Grenzkontrollen seien ein wichtiges Instrument zur Begrenzung irregulärer Migration, die nicht weiter anwachsen dürfe. "Das Thema hat die soziale und politische Balance in Deutschland gefährdet", so der SPD-Politiker. Deshalb sei die Kontrolle der deutschen Außengrenzen "immens wichtig".



"Aber genauso klar ist: Wir müssen alles dafür tun, die Auswirkungen auf die Grenzregionen, die Menschen vor Ort und die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten", sagte Woidke weiter. Nötig sei etwa eine bessere Regelung auf der Autobahn Richtung polnische Grenze. "Hier ist die Autobahn GmbH des Bundes gefordert, eine zusätzliche Fahrbahn einzurichten", sagte der Regierungschef. "Es muss möglich sein, Kontrollen so zu organisieren, dass sie den Verkehrsfluss nicht beeinträchtigen." Für Pendler brauche man zudem eine Passierscheinregelung wie schon in der Corona-Zeit. Das habe damals gut funktioniert.



Woidke räumte Fehler in der deutschen Migrationspolitik ein. "Unsere Politik der offenen Grenzen in den vergangenen Jahren hat viel Unmut erzeugt", sagte er. "Es haben sich viele über die offensichtliche Naivität auf deutscher Seite gewundert." Zu wenige hätten die Dimension des Problems erkannt - mit all den Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.





