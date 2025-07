Die Geschäfte von Implenia laufen aktuell sehr gut. Der Baukonzern hat in den vergangenen Wochen gleich mehrere große Aufträge an Land gezogen. Auch an der Börse läuft es rund. Die Aktie kennt in diesem Jahr nur den Weg nach oben. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von ...