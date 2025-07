Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt Hochbau-Aufträge mit einem Auftragsvolumen von über CHF 400 Mio.



Grosse, anspruchsvolle Hochbauprojekte, die der Strategie mit Fokus auf Spezialisierung entsprechen | Forschungs- und Ausbildungszentrum Medizin | Neubau Wohnüberbauung | Weitere Projekte in den Bereichen Modernisierung, Arealentwicklung | Auftragsvolumen von insgesamt über CHF 400 Mio. Glattpark (Opfikon), 29. Juli 2025 - Implenia hat weitere grosse und anspruchsvolle Hochbau-Aufträge gewonnen. Die Projekte entsprechen der Strategie von Implenia mit Fokus auf spezialisierte Immobilien, die umfassende Expertise und langjährige Erfahrung voraussetzen. Das gesamte Auftragsvolumen für Implenia liegt bei über CHF 400 Mio. Neubau Forschungs- und Ausbildungszentrum Medizin, Universität Bern, Inselareal

An der nördlichen Seite des Inselareals entsteht das neue Forschungs- und Ausbildungszentrum für die Medizin. Es wird fünf Institute der Medizinischen Fakultät der Universität Bern in einem Gebäude vereinen. Implenia wurde vom Kanton Bern mit den Baumeisterarbeiten beauftragt, die voraussichtlich von Mai 2026 bis Juli 2028 ausgeführt werden. Der Neubau wird modernste Labore, Büroarbeitsplätze sowie Schulungs- und Besprechungsräume enthalten, verteilt auf die sieben ober- und fünf unterirdische Geschosse. Neubau Überbauung Schachenweid, Oetwil am See

Im Auftrag von Seraina Investment Foundation vertreten durch Seraina Invest AG plant und baut Implenia als Totalunternehmer an bester Lage im Zürcher Oberland acht Mehrfamilienhäuser mit 90 Wohnungen im Stockwerkeigentum. Grosszügige Aussenräume, eine gemeinsame Einstellhalle unter den Gebäuden sowie Gewerbenutzung im Erdgeschoss tragen bei zur Attraktivität der neuen Überbauung. Die Neubauten werden nach Minergie-Standard und mit BIM geplant und gebaut. Die Arbeiten beginnen im September 2025 und dauern voraussichtlich bis Oktober 2027. Weitere Modernisierungs-, Areal-, und Schulbauprojekte

Zusätzlich wurde Implenia mit einer umfassenden Modernisierung und Umnutzung eines innerstädtischen Gebäudes zu einer gemischten Nutzung mit Retail- und Büroflächen beauftragt. In der Westschweiz wird die Gruppe eine Arealentwicklung mit Umnutzung eines alten Fabrikareals zu einem neuen Stadtquartier mit Wohnen, Arbeiten und Gewerbe realisieren. Zudem hat Implenia in der Schweiz und in Deutschland zwei Neubau-Projekte von grösseren Schulhäusern gewonnen. Beim Neubau des Forschungs- und Ausbildungszentrums Medizin der Universität Bern auf dem Inselareal ist Implenia für die Baumeisterarbeiten verantwortlich (Bild: ©Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern). Überbauung Schachenweid, Oetwil am See: Implenia erstellt 90 Eigentumswohnungen an bester Lage im Zürcher Oberland (Bild: ©OVA Studio GmbH). Kontakt für Medien:

