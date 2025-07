Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management (UBS-AM) gibt die Aufnahme von acht Fixed-Income-Fonds in ihr Core-ETF-Angebot bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die UBS Core Fixed Income ETFs ergänzen die Core Equity ETFs. Mit diesem neuen Angebot erhalten die Kunden qualitativ hochwertige Bausteine für ihre Anlageportfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen. Die Core-Fixed-Income-Palette umfasst Staats- und Unternehmensanleihen der USA und der Eurozone sowie inflationsgebundene und inflationsgeschützte Produkte. ...

