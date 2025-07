Vancouver, British Columbia - 15. Juli 2025 / IRW-Press / CSE: PLUG | OTCQB: PLGGF | FWB: 6GQ

Überblick:

Energy Plug Technologies Corp. ("Energy Plug", "PLUG" oder das "Unternehmen") richtet seinen Fokus nach wie vor auf die Bereitstellung von sicheren, in Kanada entwickelten Energiesystemen und arbeitet dabei mit seiner Partnerfirma Malahat Battery Technologies zusammen, die sich in indigenem Besitz befindet. Im Jahr 2025, einem Jahr der Wende, richtet das Unternehmen sein Augenmerk auf den Vertrieb seiner hauptsächlich aus kanadischen Komponenten bestehenden Systeme sowohl im heimischen Markt als auch in den Exportmärkten.

Kommentar des Managements:

"Im ersten Quartal 2025 haben wir bedeutende Fortschritte bei den innovativen Technologien, beim Ausbau der Handelsbeziehungen und bei den strategischen Partnerschaften erzielt", meint Paul Dickson, CEO von Energy Plug. "Unsere Expansion in die Bereiche Verteidigung, Telekommunikation und cybersicherheitsrelevante Energieinfrastruktur hat unsere Dynamik zusätzlich verstärkt. Außerdem konnten wir unsere Partnerschaft mit der Malahat-Nation weiter festigen. Dadurch waren beide Unternehmen in der Lage, neue Geschäftsbereiche sowohl im staatlichen als auch im nichtstaatlichen Segment zu erschließen. Die Reaktionen von Kunden und Partnern bestärken uns in unserer Überzeugung, dass PLUG an der Schwelle zu einem beachtlichen Umsatzsprung in der zweiten Jahreshälfte steht."

Wichtige Highlights zur Geschäftstätigkeit:

- Strategische Partnerschaft auf internationaler Ebene:

Gründung einer wichtigen Partnerschaft mit der Firma SEETEL New Energy Co., Ltd. (7740: Taiwan). Ziel ist die Entwicklung von Batteriespeicherlösungen unter Verwendung einer nichtchinesischen Lieferkette, wobei der Fokus auf sicheren und geopolitisch stabilen Energieversorgungssystemen liegt.

- Bereit für den Markt:

Die UL-Zertifizierung für eine 5-MWh-Batteriespeicherlösung in Containern für den kanadischen und den US-amerikanischen Markt ist im Laufen und wird voraussichtlich im September 2025 erteilt - ein wichtiger Meilenstein, der die Weichen für eine kommerzielle Nutzung stellt.

- Erweiterung des Führungsteams:

Bestellung eines neuen CTO, CFO und Controllers sowie zusätzliches Fachpersonal zur Stärkung der Führungsrolle und fachlichen Kompetenzen des Unternehmens.

- Finanzieller Fortschritt:

Übergang von negativem Working Capital im Dezember 2024 zu positiver Finanzlage im Jahr 2025, mit deutlicher Abnahme der Verbindlichkeiten.

- Entwicklung von Großprojekten:

Beteiligung an vier geplanten Großprojekten im Wert von mehreren Millionen Dollar mit der Firma 3GA Marine Ltd. und drei Großprojekten mit BC Hydro. Dabei geht es um Stromschiffe zur Elektrifizierung der Häfen von Vancouver, Victoria und Gibsons für Vancouver Greenline Ferries.

- Die Vereinbarung mit der Firma Enwind Power Co Ltd. wurde aufgekündigt, da von den Kunden eine sichere kanadische Lösung nachgefragt wird, auf die sich Energy Plug mit seinen Technologiepartnerunternehmen über Malahat Battery Technologies verständigt hat.

- Regierungskontakte:

Das Unternehmen hat im Mai 2025 in Ontario und im Juni 2025 in British Columbia Gespräche mit den Ministern der jeweiligen Provinzen geführt, um Expansionsmöglichkeiten auszuloten; geplant sind unter anderem neue Betriebsstätten für die Fertigung sicherer Energiesysteme (Secure Energy Systems), die für Versorgungsunternehmen, Wohngebäude und den Verteidigungssektor zugeschnitten sind.

- Internationale Expansion über eine Vereinbarung mit der Firma GG Ventures of the Carolinas, LLC in den Vereinigten Staaten (siehe Pressemeldung vom 10. Juli 2025).

- Zusammenarbeit mit dem Verteidigungssektor:

Über die Teilnahme von Vertretern des Unternehmens an der kanadischen Fachmesse CanSec 2025 für Verteidigung, Sicherheit und Zukunftstechnologien in Ottawa wurden erste F&E-Geschäftskontakte mit einem internationalen Vertragspartner im Verteidigungswesen geknüpft.

- Technologie-Partnerschaften in Kanada:

Unterzeichnung von Vereinbarungen mit mehreren kanadischen Technologiefirmen zur gemeinsamen Entwicklung von sicheren Energieprojekten in verschiedenen Bereichen.

- Ausbau von F&E-Kooperationen:

Die Arbeiten mit Quantum eMotion Corp. ("QNC.V") an proprietären quantenbasierten Sicherheits-IP-Lösungen werden fortgesetzt. Gründung neuer Partnerschaften mit der Firma Hillcrest Energy Technologies Ltd. ("HEAT.C") (Anbieter von innovativen Wechselrichtertechnologien) zur Bereitstellung von Wechselrichterlösungen, die mit der firmeneigenen Zero-Voltage-Switching-Technologie ("ZVS") ausgestattet sind, für Anwendung in Luft- und Raumfahrt bzw. militärische Einsatzbereiche bei von Energy Plug generierten Kunden, und der Firma Northwest Mettech Corp. (Anbieter von modernen thermischen Spritzbeschichtungen) zur Entwicklung leichterer, widerstandsfähigerer Beschichtungen, die sich für Anwendungen in der Arktis bzw. für Schifffahrt, Energieversorgung und Verteidigung eignen.

Energy Plug sieht es auch in Zukunft als seine Aufgabe, sowohl Kanada als auch andere Länder der Welt mit in Kanada gefertigten, sicheren und autarken Energiesystemen zu beliefern.

Über Energy Plug Technologies Corp.

Energy Plug Technologies Corp. ist ein Marktführer bei sicheren und widerstandsfähigen Energiespeicherlösungen, der die Entwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für private, gewerbliche und Versorgungsanwendungen vorantreibt. Das Unternehmen hat sich der Verbesserung der Netzstabilität, der Cybersicherheit sowie der Einführung nachhaltiger Energien verschrieben und arbeitet dabei mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Communitys zusammen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://energyplug.com.

Kontakt:

Energy Plug Technologies Corp.

Paul Dickson CEO, Direktor

info@energyplug.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten".

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

