ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Dass der Halbleiterhersteller seine Produkte und insbesondere seine KI-Chips wieder an China liefern darf, entspricht laut Timothy Arcuri seinen Erwartungen. Mit Blick auf die Unternehmenserwartungen für den chinesischen Markt könnten sich seine diesbezüglichen Schätzungen als sehr konservativ erweisen, betonte der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 11:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





