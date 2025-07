FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia von 160 auf 195 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die USA hätten dem Konzern erlaubt, wieder Chips nach China zu exportieren, und damit eine "Rolle rückwärts" gemacht, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte Nvidia erhebliche, bereits als verloren geglaubte Umsätze in China bescheren. Die Investitionen großer US-Technologiekonzerne in den Bau von Rechenzentren sollten ein Rekordniveau erreichen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2025 / 14:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

© 2025 dpa-AFX-Analyser