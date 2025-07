Nach einem mehr als zehnjährigen Hin- und Her und mehreren Verzögerungen ist Tesla nun offiziell auf dem indischen Markt vertreten. Das US-Unternehmen hat heute seinen ersten Showroom in Mumbai eingeweiht und das Model Y, das erste dort angebotene Produkt, dem Publikum vorgestellt. Der Elektroautobauer hat in der Maker Maxity Mall im Bandra Kurla Complex (BKC), einem der teuersten Geschäftszentren in Mumbai, seine Türen für indische Kunden geöffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...