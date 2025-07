Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um bei Amazon-Aktien zuzuschlagen? Zumindest könnte in den Kurs des Titels nach dem 31. Juli viel Bewegung kommen. Schnell sein könnte sich lohnen. Amazon steht vor einem entscheidenden Quartalsbericht am 31. Juli, der das Potenzial hat, die Aktie in neue Höhen zu katapultieren. Während Anleger wegen möglicher Zoll-Auswirkungen auf das Einzelhandelsgeschäft nervös sind, überstrahlen die Stärken in drei Kernbereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...