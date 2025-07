Der Dow Jones fiel am Dienstag, bleibt jedoch innerhalb der jüngsten Konsolidierung.Aktien gaben nach, nachdem die US-CPI-Inflation im Juni höher ausfiel, was die Bedenken hinsichtlich der Zinspolitik der Fed anheizte.Die Gewinne großer Banken fielen ebenfalls gemischt oder niedriger aus, was die Anlegerstimmung leicht drückte. Der Dow Jones Industrial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...