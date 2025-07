GBP/USD fiel am Dienstag erneut, nachdem der US-VPI steigende Preisdrucke verzeichnete.Das Pfund Sterling ist im Juli gegenüber dem Greenback um fast 3% gefallen.GBP/USD verlor am Dienstag weitere zwei Drittel eines Prozents von Höchst- zu Tiefststand und setzte damit die Verluste des Cable in den achten aufeinanderfolgenden Tag fort. Der US-Dollar ...

