NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung von 25 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Online-Broker habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der Resultate. Der Experte wies gleichwohl darauf hin, dass sich das Handelsaufkommen in den letzten Wochen wieder normalisiert habe./la/gl



