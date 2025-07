© Foto: picture alliance / CFOTO

Halbleiterwert AMD gehört am Dienstag branchenintern zu den Top-Gewinnern. Wie auch bei Nvidia beflügelt die Aussicht auf eine Wiederaufnahme der China-Exporte. Nvidia-Boss Huang lobbyiert seit Monaten - offenbar mit Erfolg! Auf der Suche nach einem angemessenen Umgang mit Hightech-Exporten nach China, allen voran KI-Beschleunigern, scheint sich die Linie von Nvidia-CEO Jensen Huang durchzusetzen. Der hatte in den vergangenen Monaten wiederholt die US-Regierung dazu aufgefordert, die zuvor verhängten Exportbeschränkungen aufzuheben, um zu verhindern, dass Nvidia und Co. Marktanteile an Huawei verlieren. Jetzt hat Washington reagiert - und neue Exportlizenzen vergeben. Das beflügelt am …