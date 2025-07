The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2025



ISIN Name

US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10

DE000DL19VJ3 DT.BANK MTH 20/26

IE00BNC17X36 FUSION FUEL GREEN CL.A





© 2025 Xetra Newsboard