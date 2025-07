Die Nvidia-Aktie profitiert am Donnerstag von der Entscheidung der USA, die Exportbeschränkungen für die H20-Chips aufzuheben. Auch bei Analysten kam die Nachricht gut an - reihenweise hoben sie nun ihre Kursziele an. Nachdem Nvidia erst kürzlich die Marke von vier Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung überschritten hat, könnte in naher Zukunft die Fünf vor dem Komma stehen.

