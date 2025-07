ExaGrid senkt Kosten, verbessert die Leistung bei der Wiederherstellung von Archivdaten und bietet Rubrik-Anwendern zusätzliche Sicherheits- und Disaster-Recovery-Optionen

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered Backup Storage-Lösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht netzwerkgebundene Ebene (sodass eine mehrstufige Luftbrücke entsteht) verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen, gab heute bekannt, dass seine Tiered Backup Storage-Appliances nun als Ziel für die Rubrik-Backup-Software verwendet werden können. Dank fortschrittlicher Datendeduplizierung senken sie die Kosten für die Speicherung von Backups mit Rubrik Archive Tier oder Rubrik Archive Tier mit aktivierter Instant Archive im Vergleich zur Speicherung der Daten in der Cloud oder auf einem herkömmlichen lokalen Speicher.

Rubrik bietet ein funktionsreiches Produkt mit vielen Möglichkeiten. ExaGrid ergänzt das Wertversprechen von Rubrik durch die Verbesserung der Speicherökonomie von Rubrik-Umgebungen durch die Zusammenarbeit mit der Komprimierung und Deduplizierung von Rubrik und kann zusätzlich zu der Komprimierung und Verschlüsselung von Rubrik eine weitere Reduzierung von 3:1 bis 10:1 erzielen, wodurch der Speicherbedarf um bis zu 90 reduziert wird. Die kombinierte Deduplizierung liegt zwischen 6:1 und 20:1, abhängig von der Aufbewahrungsdauer und den Datentypen.

Vorteile der Verwendung von ExaGrid Tiered Backup Storage mit Rubrik:

Erhebliche Einsparungen bei der Speicherung vor Ort und außerhalb des Standorts sowie den damit verbundenen Kosten

Geringere WAN-Bandbreite zum Disaster-Recovery (DR)-Standort

Schnelle Disaster Recovery aus einem lokalen Rechenzentrum im Vergleich zur Cloud

Schnellere Wiederherstellung von Archivdaten am Primärsicherungsstandort im Vergleich zur Cloud

Ein nicht mit dem Netzwerk verbundenes Repository-Tier (gestaffelte Luftbrücke) mit einer Richtlinie zum verzögerten Löschen und unveränderlichen Datenobjekten stellt sicher, dass die Daten nach einem Ransomware-Angriff wiederhergestellt werden können eine zweite Schutzebene hinter der Ransomware-Wiederherstellungslösung von Rubrik.

"Wir freuen uns, die Unterstützung von Rubrik bekannt zu geben und Rubrik-Anwendern enorme Einsparungen bei der langfristigen Aufbewahrung von Backup-Daten zu bieten. Rubrik-Kunden speichern in der Regel Daten für einige Wochen lokal bei Rubrik und lagern sie dann für eine längere Aufbewahrungsdauer in der Cloud, was sehr kostspielig sein kann. Die ExaGrid-Lösung senkt diese Speicherkosten erheblich und ermöglicht eine wesentlich schnellere Wiederherstellung von Archivdaten, was die Produktivität der Benutzer erhöht. Zusätzlich zur Ransomware-Wiederherstellung von Rubrik bieten wir eine weitere Ebene der Ransomware-Wiederherstellung", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir entwickeln unseren mehrstufigen Backup-Speicher kontinuierlich weiter, um die bestmögliche Integration mit über 25 branchenführenden Backup-Anwendungen zu gewährleisten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern Rubrik-Kunden, die von den hohen Kosten für Cloud-Speicher schockiert sind oder nach besseren lokalen Speicherlösungen suchen, einen besseren Backup-Speicher anzubieten."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

