Eskaliert der Zollstreit?: LVMH: Finger weg! - Trump könnte wieder zur Gefahr werden!

"Die USA werden schnell Zölle von 200 Prozent auf alle aus Frankreich und anderen EU-Ländern importierten Weine, Champagner und Spirituosen einführen", drohte Trump Mitte März. Wird die Drohung im August wahr? Der amerikanische Präsident drohte im Mai mit diesem Schritt, sofern die EU Strafzölle auf Whiskey und Bourbon erheben sollte. Eine Zeit lang war es sehr ruhig zu diesem Thema. Allerdings kündigte Trump am Wochenende Strafzölle in Höhe von 30 Prozent gegen die EU an, sollte bis zum 1. August kein Abkommen erzielt werden. Seit Dienstag rasselt auch die EU mit den Säbeln und hat laut Bloomberg eine neue Liste mit Vergeltungszöllen in Höhe von 72 Milliarden Euro erstellt. Zu den …

Den vollständigen Artikel lesen ...