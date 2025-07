Zürich - Am Devisenmarkt hat der Dollar die Kursgewinne vom Vortag in der Nacht verteidigt. Am Dienstag hatte er seine jüngste Schwäche etwas korrigiert und sowohl zum Franken als auch zum Euro zugelegt. Auslöser waren die US-Inflationsdaten, welche die Erwartungen für eine mögliche Zinssenkung eher wieder etwas dämpften. Auch wenn Trump erneut gegen Fed-Chef Jerome Powell wetterte und Finanzminister Scott Bessent als Nachfolge-Option in den Raum ...

