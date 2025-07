Datum der Anmeldung:

11.07.2025



Aktenzeichen:

V-56/25



Unternehmen:

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, München; mittelbarer Erwerb von Anteilen an und der (Mit-)Kontrolle über Glasfaserinfrastrukturgesellschaften der Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG, Neustadt am Rübenberge



Produktmärkte:

passive Glasfasernetzinfrastruktur

