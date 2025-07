NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Die Schätzungen für den Spirituosenhersteller für das Gesamtjahr hätten sich kaum geändert, schrieb Edward Mundy am Mittwoch mit Blick auf den aktualisierten Konsens. Die Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis für 2026 seien gesunken. Dennoch: Sobald sich eine Erholung abzeichnet, erwartet Mundy eine Hebelwirkung für den Aktienkurs durch verschiedene Faktoren./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB0002374006

