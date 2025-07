Wegen der weiterhin zurückhaltenden Nachfrage aufgrund der Zolldiskussionen und der verhaltenen Industrieproduktion in Europa zieht FUCHS SE die Reißleine und senkt den Jahresausblick: Für das Geschäftsjahr 2025 sieht das Unternehmen nun einen Umsatz und ein EBIT lediglich auf Vorjahresniveau. Das bedeutet: 2024 erwirtschaftete man einen Umsatz von 3,53 Mrd. Euro und ein EBIT von 434 Mio. Euro. So werden die Zahlen dann in etwa wohl auch 2025 ausfallen. Bisher war man von einem Umsatz um 3,7 Mrd. Euro und einem EBIT um 460 Mio. Euro ausgegangen. Abwarten!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe