Unser Depotwert Fuchs leidet aufgrund der anhaltenden Zolldrohungen unter einer zurückhaltender Naschfrage bei relevanten Kundengruppen. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz leicht um 2 % auf 1.804 Mio. Euro, während das Nachsteuerergebnis sogar auf 144 Mio. Euro (HJ 2024: 155 Mio. Euro) zurückfiel. Mittlerweile erwartet das Management, dass die schwache Konjunkturlage auch in der zweiten Jahreshälfte noch anhalten wird. In der Folge wurden die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
