Unser Depotwert Fuchs hat in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz leicht auf 2,7 Mrd. Euro gesteigert, beim Nachsteuerergebnis aber einen Rückgang um 3 % auf 228 Mio. Euro verbucht. Erfreulich: Im Quartalsvergleich zu Q2 ging es wieder aufwärts. Die im Juli angepassten Ziele 2025 wurden zudem bestätigt. Bei isolierter Betrachtung der einzelnen Quartale des Jahres 2025 ist Q3 bei EBIT und Nachsteuerergebnis das mit Abstand stärkste. Möglicherweise ...

