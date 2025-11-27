NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Schmierstoffhersteller habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei die Stimmung verhalten optimistisch gewesen mit dem Fokus auf Wachstumspotenziale und Margenaussichten./tih/bek



