Unterföhring (ots) -- Zweiteilige Sky Original Dokumentation "Mythos Borussia: Eine Legende wird 125" (https://www.sky.de/serien/mythos-borussia-eine-legende-wird-125), Teil 1 ab 29. August auf Sky Documentaries und auch mit Sky und WOW abrufbar, Teil 2 startet im Herbst- Die letzte Saison von Borussia Mönchengladbach in ungefilterten Eindrücken - aus dem privaten Umfeld bis hin zur Umkleidekabine- Die Fohlen-Legenden Günter Netzer und Lothar Matthäus blicken im gemeinsamen Gespräch auf die vergangenen Jahre zurück- Außerdem kommen Rainer Bonhof, Christoph Kramer, Uwe Kamps sowie Borussia-Manager Roland Virkus zu Wort- Trailer hier (https://youtu.be/bVGO2zq6R8M) auf YouTube ansehen und hier (https://app.mediasilo.com/review/68765d2e7d791775aef7cd78) herunterladen- Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/686e3a816076081371b44dad) herunterladenUnterföhring, 16. Juli 2025 - Borussia Mönchengladbach feiert am 1. August ein ganz besonderes Jubiläum: 125 Jahre Vereinsgeschichte - voller großer Erfolge und unvergesslicher Persönlichkeiten. Die Sky Original Doku "Mythos Borussia: Eine Legende wird 125" (https://www.sky.de/serien/mythos-borussia-eine-legende-wird-125) begleitet die Fohlen im Jubiläumsjahr und präsentiert in zwei Teilen ein emotionales Porträt des Traditionsvereins. Von historischen Momenten wie den historischen Titeln bis zu Höhepunkten der letzten Saison wie dem Gänsehaut-Abschied von Christoph Kramer. Auch Gladbach-Ikonen wie Günter Netzer und Lothar Matthäus kommen zu Wort. Teil 1 von "Mythos Borussia: Eine Legende wird 125" läuft am 29. August auf Sky Documentaries und ist auch mit Sky und WOW auf Abruf verfügbar. Teil 2 der Produktion startet im Herbst. Eine große Liebeserklärung an 125 Jahre Fußballgeschichte vom Niederrhein.Über "Mythos Borussia: Eine Legende wird 125" Teil 1:Im Mittelpunkt der ersten Episode steht ein exklusives Wiedersehen zweier Gladbacher Legenden: Günter Netzer und Lothar Matthäus treffen sich in München und blicken zurück auf die glorreichen 70er Jahre und auf ihre ganz speziellen Borussia-Momente: etwa Netzers Fahrt mit seinem Ferrari hinter dem Mannschaftsbus zum Spiel. Oder Matthäus' bitterer Abschied von seinem Traumclub. Dazu gibt Christoph Kramer Einblicke in seine Leidenschaft für Padel-Tennis, inklusive spannender Spiele mit prominenten Mitspielern. Und auch Tim Kleindienst präsentiert überraschende sportliche Talente, wenn er Co-Trainer Oliver Neuville zum Darts-Match herausfordert.Spieler, Staff und Clubikonen sorgen für viele persönliche Momente. Ungefilterte Eindrücke einer fest montierten Kabinenkamera lassen die Zuschauer außerdem erstmals hautnah an den Emotionen eines Bundesligateams teilnehmen. Neben aktuellen Saison-Highlights, wie dem Länderspieldebüt von Tim Kleindienst und zahlreichen nervenzehrenden Bundesliga-Höhepunkten wie Tiefschlägen, steht vor auch die Historie des Vereins im Mittelpunkt - mit vielen legendären Szenen etwa aus den so erfolgreichen 70er Jahren.Exklusive Protagonisten und Legenden von Borussia MönchengaldbachNeben Netzer und Matthäus kommen weitere prägende Figuren der Vereinsgeschichte zu Wort: Darunter Rainer Bonhof, Christoph Kramer, Uwe Kamps sowie Borussia-Manager Roland Virkus. Dieser erzählt unter anderem von seiner Beinahe-Verpflichtung des heutigen Bayern-Trainers Vincent Kompany als Chefcoach der Fohlen. Auch das Karriereende von Christoph Kramer und seine emotionale Verabschiedung im Borussia Park sorgt für Gänsehaut-Momente."Mythos Borussia - Eine Legende wird 125" ist eine Produktion für Sky Deutschland von Jens Westen, der auch Regie geführt hat.Markus Aretz, Geschäftsführer Borussia Mönchengladbach: "Erstmals haben wir einem TV-Team einen exklusiven Zugang in unseren Verein ermöglicht, um ein möglichst ungeschminktes und facettenreiches Bild der Borussia zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dass die Sky-Dokumentation nun allen Fußballfans hochwertige und so noch nicht veröffentlichte Einblicke in das aktuelle Vereinsgeschehen ermöglicht und zugleich große Momente unserer Clubgeschichte in unterhaltsamen Interviews mit zahlreichen Vereinslegenden wieder aufleben lässt."Kamila Schmid, Director Original Production Non Scripted Sky Deutschland: "Mit der Doku "Mythos Borussia" zeigen wir Borussia Mönchengladbach absolut hautnah und lassen zahlreiche Vereins-Ikonen ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen. Außerdem setzen wir unsere Sky Originals Strategie konsequent fort: Wir erzählen relevante und emotionale Geschichten - exklusiv, hochwertig produziert und nah an den Menschen. Pünktlich zum Start der neuen Bundesliga-Saison, die Sky mit so vielen Live-Spielen wie nie zeigt, starten wir eine weitere hochwertige Original Sport-Doku: über einen der erfolgreichsten Vereine der deutschen Fußballgeschichte."Jens Westen, Produzent und Regisseur: "Es war faszinierend, die Borussia über so einen langen Zeitraum so nah zu begleiten. Wer den "Mythos Borussia" greifen und begreifen möchte, der schaut sich diese Doku an. Meine Highlights waren die Geschichten von Günter Netzer zum Besuch von Sepp Herberger in seiner Discothek 'Lovers' Lane' und die Story von Roland Virkus, dass Vincent Kompany um ein Haar Chefcoach von Borussia Mönchengladbach geworden wäre."Material:Trailer hier (https://youtu.be/bVGO2zq6R8M) auf YouTube ansehen und hier (https://app.mediasilo.com/review/68765d2e7d791775aef7cd78) herunterladenBilder hier (https://app.mediasilo.com/review/686e3a816076081371b44dad) herunterladenDie zweite Episode der Sky Original Doku erscheint im Herbst und rundet das Jubiläumsjahr der Fohlen ab. Freuen dürfen sich die Zuschauer*innen auf noch mehr emotionale Einblicke inklusive der Jubiläumsfeier. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.Pressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.debzw. direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6077682