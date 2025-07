© Foto: David Zalubowski/AP/dpa

Die Wiederzulassung von H20-Chip-Verkäufen nach China entfacht Optimismus an der Wall Street. Analysten erhöhen die Kursziele für Nvidia teils um über 35 Prozent.Der US-Chiphersteller Nvidia hat nach einer politischen Kehrtwende in Washington einen entscheidenden Schritt zurück in den wichtigen chinesischen Markt gemacht - und könnte dadurch einen beispiellosen Wachstumsschub erleben. Analysten von mehreren führenden Investmenthäusern reagierten umgehend mit kräftigen Anhebungen ihrer Kursziele. Besonders bullishe Stimmen sehen den Weg für eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar geebnet. Nachdem die US-Regierung am Dienstag die Exportrestriktionen für Nvidias leistungsfähige …