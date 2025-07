FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.07.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5630 (5740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 110 (80) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES OSB GROUP PRICE TARGET TO 620 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 485 (540) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 260 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ACG METALS PRICE TARGET TO 820 (760) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 440 (380) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 440 (380) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 425 (360) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS B&M PRICE TARGET TO 390 (410) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 195 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GENUS PRICE TARGET TO 2550 (2250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 330 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 5550 (5350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 724 (722) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BYTES TECHNOLOGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 380 PENCE - JPMORGAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 207 (281) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 12700 (13300)P - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 177 (164) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HAYS TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 55 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES HISCOX TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W) - PRICE TARGET 1460 (1280) PENCE - RBC CUTS CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES EVERPLAY PRICE TARGET TO 405 (365) PENCE - 'OUTPERFORM'



